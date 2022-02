Oise : modernisation du centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le syndicat mixte du département de l’Oise (SMDO) a décidé de moderniser son site de valorisation énergétique situé à Villers-Saint-Paul.

Afin de répondre aux besoins des réseaux de chaleur de quatre communes de la Communauté d’agglomération creilloise (Oise), dont Nogent-sur-Oise, Creil, Montataire et Villers-Saint-Paul, le SMDO a choisi le groupe Idex pour l’exploitation de son centre de valorisation énergétique (CVE) implanté à Villers-Saint-Paul. Le contrat signé entre les deux parties vise à l’exploitation et à la modernisation du site actuel pour les vingt prochaines années. S’étendant sur 10 hectares, le complexe comprend une plate-forme ferroviaire et un centre de traitement des déchets d’une capacité annuelle de 178 250 tonnes. Il bénéficiera d’un investissement de 111 millions d’euros, prévu par Idex, d’ici à 2026.

Pour rappel, Idex, installé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), est un acteur engagé dans l’exploitation des énergies renouvelables (biomasse, géothermie, énergies de récupération…) et dans la décarbonation des territoires. Il accompagne les collectivités dans leurs projets d’infrastructures énergétiques. Concernant le site de Villers-Saint-Paul, Idex s’engage à réaliser une troisième voie ferroviaire pour augmenter les capacités d’accès au CVE, et un port fluvial sur l’Oise pour l’apport de tonnages afin de mieux servir les centres de tri voisins. La construction d’une troisième ligne dédiée aux déchets à haut pouvoir calorifique est également prévue. Celle-ci aura une capacité de 80 000 tonnes par an, et devrait être mise en service mi-2025.