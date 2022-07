Oise : livraison de la nouvelle école maternelle de Nanteuil-le-Haudouin d’ici à fin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Equipement Supprimer Oise Supprimer Valider Valider

À Nanteuil-le-Haudouin (Oise), les travaux de reconfiguration du groupe scolaire Maurice-Chevance-Bertin avance.

Le projet de reconfiguration de l’école Maurice-Chevance-Bertin à Nanteuil-le-Haudouin (Oise) porte sur la réhabilitation complète de l’école maternelle, avec la création d’une douzaine de classes supplémentaires. À cela s’ajoutera l’agrandissement de l’école primaire, avec cinq classes en plus. Une passerelle piétonne sera également réalisée pour relier le groupe scolaire à des locaux périscolaires plus adaptés. En somme, le nouvel aménagement comprendra trois pôles qui s’étendront sur environ 3 000 m² .

La première pierre de cette opération d’extension a été posée le 10 mars 2022 en présence de Nadège Lefebvre, la présidente du conseil départemental de l’Oise, et de Gilles Sellier, le maire de la commune de Nanteuil-le-Haudouin.

Le chantier est divisé en quatre phases. La première phase a commencé par la démolition et le désamiantage de l’école maternelle ainsi que dans la partie concernée de l’école élémentaire. La deuxième phase entraînera la construction de la nouvelle école maternelle, de sa cour et des préaux, ainsi que la démolition de l’escalier et du balcon du logement de fonction. La troisième phase portera sur les aménagements prévus dans l’école primaire et la construction de la passerelle piétonne. La dernière phase concernera les finitions dans la nouvelle école maternelle.

Le coût total de l’opération est estimé à 9 millions d’euros.