Oise : livraison d’un premier tronçon à quatre voies sur la RD200, entre Villers-Saint-Paul et Rieux

Depuis 2021, des travaux d’élargissement de la chaussée sont réalisés sur la RD200, reliant Pont-Sainte-Maxence et Creil (Oise). Ils ont commencé par l’aménagement d’une voie de roulement le long de l’axe à double sens entre Villers-Saint-Paul et Rieux. Selon le département de l’Oise, ce premier tronçon sera ouvert à la circulation à partir de cet été.

Le deuxième tronçon se situera à l’intersection entre l’échangeur de Rieux et la RD1017 à Pont-Sainte-Maxence, et sera livré en 2025. Cette opération d’élargissement vise à fluidifier le trafic. Elle s’inscrit dans les projets d’amélioration des infrastructures et de sécurisation des déplacements entrepris par le Département jusqu’en 2028.