Oise : les urgences de l’hôpital de Compiègne-Noyon rénovées

Les urgences de l’hôpital de Compiègne-Noyon, dans le département de l’Oise, ont fait peau neuve.

Les urgences de l’hôpital de Compiègne-Noyon (Oise) ont fait l’objet d’un important projet de rénovation. Les huit mois de travaux ont permis d’améliorer la prise en charge des patients et les conditions de travail du personnel soignant. Notons que les nouvelles urgences de l’hôpital de Compiègne avaient déjà rouvert leurs portes en mai dernier, mais l’inauguration officielle s’est déroulée le 9 septembre 2022.

Dans le cadre de ce chantier, deux nouveaux bâtiments ont été construits. D’une surface de 559 m², le premier est consacré à l’accueil des urgences. Il dispose d’un accueil administratif, d’une zone d’attente moderne et d’une salle pour les patients en attente de soins avec une zone distincte pour les patients assis et couchés. Quant au second bâtiment d’une superficie de 207 m², il est dédié au Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Il comprend un espace pour les ambulanciers et un garage.

Cette opération d’extension et de modernisation, chiffrée à 3 millions d’euros, est la première étape d’un vaste chantier. Celui-ci prévoit la construction d’un nouveau plateau technique qui devrait être livré d’ici au début 2024. Ce plateau sera constitué de blocs opératoires et obstétriques. Une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire devrait également être aménagée dans l’hôpital de Compiègne.