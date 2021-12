Oise : les travaux de voirie sont en cours à Beauvais

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Jusqu’au 17 décembre 2021, des travaux de voirie seront entrepris rues Ricard, Lebesgue et Marguerite.

La municipalité de Beauvais (Oise) poursuit ses travaux de voirie. Après ceux qui ont été réalisés rue du Wage et avenue Nelson-Mandela en novembre dernier, de nouveaux chantiers ont été entrepris le lundi 6 décembre, qui se poursuivront jusqu’au vendredi 17 décembre 2021. La rue Ricard fait partie des secteurs concernés par ces opérations. Des travaux de réfection de trottoirs y sont prévus. Les mêmes opérations seront menées rues de l’Échelle et Lebesgue, dans la bretelle descendante de l’avenue Blaise-Pascal vers l’avenue John-Fitzgerald-Kennedy, et à l’intersection de la rue de la Madeleine/rue d’Alsace.

La commune a aussi annoncé de nouvelles dates pour les prochains chantiers. Ainsi, du lundi 20 au mardi 21 décembre 2021, la rue Surmontier connaîtra également des travaux de voirie et de mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de l’école Gaston-Sueur. En outre, de décembre 2021 jusqu’en février 2022, la rue du Muid sera aussi concernée par ces aménagements de voirie.