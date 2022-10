Oise : les travaux de rénovation de l’immeuble C1 dans le quartier Argentine à Beauvais se concrétisent.

Les travaux de réhabilitation de l’immeuble C1 dans le quartier Argentine entrent dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais (Oise). Cette opération commence dès ce mois d’octobre et porte principalement sur l’amélioration énergétique de ce bâtiment afin d’offrir à ses résidents un cadre de vie plus agréable et plus convivial.

Ce programme de rénovation consiste à remplacer les chaudières à condensation, à poser des thermostats et des robinets thermostatiques, à remplacer les baignoires et à renouveler la couverture des sols. S’y ajoutera la remise en peinture des murs et des plafonds.

Concernant les travaux à l’extérieur de l’immeuble, il y aura la démolition des casquettes des entrées et le désamiantage en terrasse et en façade. L’installation d’un éclairage à détection dans les halls et les cages d’escalier fait également partie du projet.

Le coût prévisionnel de ce projet est estimé à 4,8 millions d’euros. Quant à la durée de ces travaux de rénovation, elle sera d’environ quatorze mois.