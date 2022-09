Oise : les travaux de construction du musée MUDO du quartier épiscopal à Beauvais

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Beauvais (Oise), le musée MUDO du palais épiscopal sera en construction à partir de l’année 2022.

Dans le cadre du projet culturel de la ville de Beauvais (Oise), les trois monuments du quartier épiscopal, dont le Musée de l’Oise ou MUDO, vont être restaurés. Les chantiers de la cathédrale Saint-Pierre et du Quadrilatère commencent en septembre. Quant aux travaux du MUDO, installé dans le palais épiscopal, ils débuteront dans les prochains mois. Le chantier concerne le réaménagement du deuxième étage du palais épiscopal. Cet espace abritera la collection d’œuvres du XXe siècle. Les travaux de réfection vont durer dix-huit mois.

La restauration du MUDO entre dans le cadre de la redynamisation du secteur touristique et culturel de la ville de Beauvais (Oise). Le projet vise à améliorer l’accueil du public. Le coût des travaux pour le réaménagement du deuxième étage est estimé à plus de 2 millions d’euros. Notons que, malgré les travaux, le musée sera ouvert en partie. Les visiteurs pourront voir des expositions temporaires, et d’autres événements extérieurs sont programmés.