Oise : les communes veulent sauvegarder leur patrimoine

Les communes de l’Oise sollicitent le coup de pouce des collectivités pour valoriser leur patrimoine.

Les communes du département de l’Oise ont déposé 30 dossiers cette année pour demander l’aide financière des collectivités. Cette démarche devrait permettre d’engager des travaux de sauvegarde et de restauration de leur patrimoine. La région Hauts-de-France a décidé d’allouer une enveloppe de 6,5 M€ pour répondre à ces sollicitations.

La demande de Pierrefonds (Oise) concerne les travaux de maintien et de sauvegarde de l’église Saint-Sulpice, élément le plus ancien du patrimoine de la commune. Le chantier va durer une année avec un coût s’élevant à 508 620 €. « Pour une petite commune comme nous, c'est impossible de mener seuls ces travaux. Il faut taper à toutes les portes », souligne Jean-Jacques Carretero, adjoint au maire chargé de l’urbanisme. La commune a adressé sa demande de subvention au Département, à la Région et à l’État par l’intermédiaire de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

La commune de Breteuil (Oise) souhaite, quant à elle, lancer un chantier de restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste. D’un coût total de 1,25 M€, les travaux portent sur la couverture, les vitraux, les pierres de taille et la maçonnerie de l’édifice. « Le coup de pouce de la région nous permet de soulager le budget de la commune et d'aller plus vite » précise le maire de Breteuil.