Oise : le complexe sportif Marie-Curie de Nogent-sur-Oise va devenir un dojo départemental de judo

À Nogent-sur-Oise, une extension du complexe sportif Marie-Curie sera réalisée afin d’y aménager un dojo départemental pour le judo.

Le département de l’Oise va agrandir le complexe sportif Marie-Curie à Nogent-sur-Oise pour lui adjoindre un dojo départemental dédié au judo. Une extension de 2 740 m² sera ainsi créée d’ici à 2023 pour accueillir six surfaces de combat, des gradins d’une capacité de 500 personnes, une infirmerie, des vestiaires et des bureaux pour le comité Oise Judo. L’opération d’un montant de 10 millions d’euros inclut aussi la rénovation des vestiaires existants, la transformation de la salle de combat en salle d'échauffement et l’aménagement d’une salle de danse à la place de la salle de gymnastique. Un espace de stockage et un espace de récupération compléteront les installations.

Avec l’avènement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le dojo servira de lieu d’entraînement pour les athlètes. À plus long terme, le nouveau complexe sera utilisé comme centre de préparation physique pour les équipes de judo. Il deviendra également un centre de formation pour les jeunes du lycée Marie-Curie au sein d’un pôle espoir. À l’occasion, la structure accueillera des événements sportifs d’envergure régionale, nationale ou internationale.