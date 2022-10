Oise : lancement de la dernière phase des travaux de réhabilitation dans la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais.

La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (Oise) affichera une nouvelle apparence d’ici à 2025. Le 5 octobre dernier, Georges-François Leclerc, le préfet de la région Hauts-de-France, a annoncé le lancement de la dernière phase des travaux de réhabilitation. Un investissement de plus 17 millions est nécessaire pour concrétiser cette dernière opération. Afin de garantir la conservation de ce patrimoine national, l’État a offert une enveloppe de 3,15 millions d’euros, dans le cadre de France Relance.

Les travaux de réhabilitation comprennent la pose des étaiements installés à l’intérieur de l’édifice dans le but de corriger les fragilités structurelles. L’opération inclura également la requalification des toitures au niveau des transepts, de la croisée et de la travée de la nef. Elle sera réalisée en parallèle des travaux de charpente, de couverture et de maçonnerie des parties hautes. Cette dernière phase du chantier devrait débuter d’ici à novembre prochain.

La maîtrise d’œuvre de ces travaux est confiée à Régis Martin, architecte en chef des monuments historiques.