Oise : la ville de Beauvais labellisée « écoquartier en chantier »

La ville de Beauvais vient de décrocher le label « écoquartier en chantier » grâce à son projet d’écoquartier de la ZAC Vallée du Thérain.

Le projet « ZAC Vallée du Thérain », à Beauvais (Oise), a obtenu le label « écoquartier en chantier » le 9 février dernier. Il s’agit de la deuxième étape du label écoquartier, qui récompense la qualité des études réalisées sur le projet. Elle illustre également le fait que la collectivité a déjà réussi une opération répondant aux exigences du label. En aménageant cet écoquartier, la Ville de Beauvais entend favoriser un urbanisme durable et garantir un cadre de vie de qualité.

Le projet d’écoquartier de la ZAC Vallée du Thérain est une opération de renouvellement sur d’anciennes friches industrielles au sud du centre-ville et à proximité immédiate du futur pôle d’échanges multimodal. Le programme vise à redonner une fonction à ce secteur de plus de 35 ha. Il prévoit la valorisation des zones préservées de l’urbanisation, en bord de rivière, et la construction de 450 logements diversifiés, dont 130 maisons, 50 logements intermédiaires, et 270 logements collectifs, privés et sociaux. Les constructions respecteront les exigences attendues d’un écoquartier en matière d’énergie et d’environnement.