Oise : la restauration de la tour N à Beauvais prendra fin en juin 2022

Près de 4 millions d’euros sont alloués au projet de rénovation de la tour N dans le quartier Saint-Lucien à Beauvais.

Les travaux de la tour N à Beauvais (Oise) se poursuivent. Cet immeuble emblématique du quartier Saint-Lucien fait, depuis le printemps 2021, l’objet d’une importante rénovation intérieure et extérieure. Cette opération s’inscrit dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) à Beauvais. Elle prendra fin au second trimestre, plus précisément en juin 2022.

Plusieurs travaux sont d’ores et déjà réalisés au sein de la tour et de ses 54 appartements. Parmi eux, citons notamment la reprise de l’étanchéité des toitures terrasses, la modernisation des installations électriques, le remplacement des fenêtres et des volets ainsi que la mise en place de nouveaux sanitaires. L’isolation thermique par l’extérieur, sur deux façades (côté boulangerie et côté avenue de l’Europe), est quasiment terminée.

D’autres chantiers restent à mener avant la fin des travaux. Ils porteront sur la réhabilitation des façades donnant sur le parking du centre commercial et sur la rue du Docteur-Magnier, mais aussi sur le réaménagement du hall de la tour, où se trouvera un nouvel ascenseur. À l’issue du chantier, les résidents auront à leur disposition deux ascenseurs.

Rappelons que ces travaux, réalisés sous la conduite de la société Sionneau pour le compte de l’OPAC Oise, sont chiffrés à près de 4 millions d’euros, financés par l’État par le biais de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), du conseil départemental de l’Oise et de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis.