Oise : la réalisation de la voie douce Laigneville – Nogent – Creil est en cours d’achèvement

La Communauté d’agglomération Creil Sud Oise est en train d’achever la création de la voie verte de Laigneville à Creil.

Lancé en septembre 2021 par la Communauté d’agglomération Creil Sud Oise, le projet de la voie verte entre Laigneville et Creil vise à sécuriser les mobilités douces, les carrefours et les ronds-points. Cette voie douce s’inscrit dans la politique volontariste du Département en faveur de la mobilité durable. Longue de 3 kilomètres, elle passera par l’avenue du 8-Mai-1945, l’avenue Gambetta et la rue du Pont-Royal à Nogent-sur-Oise. Le chantier, confié à l’entreprise Eurovia, est estimé à plus de 1 million d’euros.

Les travaux seront bientôt terminés. Le dernier tronçon, compris entre la rue Stephenson (Nogent-sur-Oise) et Creil (Oise), est en voie d’achèvement. Une rénovation est également prévue entre la rue de Verdun et la rue Hoche. Par ailleurs, la Ville envisage de greffer un réseau secondaire à cette nouvelle voie cyclable.