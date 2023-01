Oise : la piscine Aldebert Bellier à Beauvais poursuit sa transformation.

Débuté en septembre 2022, le chantier de la piscine Aldebert Bellier dans le quartier Saint-Jean à Beauvais (Oise) se poursuivra durant l’année 2023.

Les travaux portent entre autres sur l’agrandissement des surfaces vitrées pour laisser passer une plus grande quantité de lumière naturelle. Précisons que l’enveloppe emblématique du bâtiment sera conservée. Les espaces d’activités et de loisirs feront par ailleurs l’objet d’un réaménagement. Rappelons que la future piscine disposera à terme de trois bassins, dont un sportif avec cinq lignes d’eau, un bassin ludique et une pataugeoire. Ces bassins pourront accueillir plus de 300 baigneurs contre 200 actuellement. Les vestiaires seront reconstruits à l’extérieur sur un autre espace de plus de 500 m². Cet agrandissement permettra notamment de gérer les flux.

Avec un coût estimé à plus de 10 millions d’euros, ce projet de réhabilitation vise à limiter les coûts énergétiques et ceux liés à la consommation d’eau. La fin des travaux est prévue pour mars 2024. La gestion de la piscine réhabilitée sera transférée à la Communauté d’agglomération du Beauvaisis une fois les travaux achevés.