Oise : la déchetterie nouvelle génération de la ville de Méru est opérationnelle

À Méru (Oise), la première déchetterie à plat a ouvert ses portes en novembre 2022.

La commune de Méru a inauguré la première déchetterie à plat du département de l’Oise le 25 novembre 2022. Le président du Syndicat mixte du département de l’Oise (SMDO) et la maire de la ville et présidente de la Communauté de communes des Sablons ont assisté à l’événement.

Le SMDO avait lancé le projet de construction de cet équipement intercommunal en 2012. La déchetterie de nouvelle génération se distingue par l’absence de bennes et de quais bas et hauts. Elle dispose de parois modulables formant neuf alvéoles positionnées au niveau du sol. Avec ce système à plat, le dépôt est facilité. Les déchets seront classés selon leurs catégories dans les alvéoles. Par ailleurs, le nouveau site dispose d’une capacité de stockage plus importante. Il est équipé de deux compacteurs : un pour les cartons et un autre pour les métaux.

Le SMDO a dépensé près de 2 millions d’euros pour la construction de cette déchetterie. La gestion du site sera assurée par la société Butin-Sédic. Cette nouvelle infrastructure est réservée aux particuliers détenteurs d’une carte d’accès personnelle.