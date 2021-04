Oise : la construction du canal Seine-Nord Europe peut commencer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de construction du canal Seine-Nord Europe sont officiellement autorisés dans l’Oise.

Après avoir fait l’objet de deux ans d’instruction, l’autorisation environnementale dans le cadre du projet Seine-Nord Europe vient d’être signée officiellement par Corinne Orzechowski, préfète de l’Oise. Les travaux de construction de la première partie du canal Seine-Nord Europe, entre Compiègne et Passel, ont donc reçu le feu vert. Par ailleurs, ce dossier a déjà bénéficié de plusieurs avis favorables de la commission d’enquête publique et du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Ce projet de construction du canal Seine-Nord Europe a pour objectif de relier l’Oise au canal Dunkerque-Escaut. La première partie va de Compiègne (Oise) pour rejoindre Aubencheul-au-Bac, près de Cambrai, dans le Nord. Cette construction doit respecter le gabarit européen Vb. Ce dernier représente une norme de classification européenne des voies navigables autorisant l’accès de bateaux d’emport supérieur à 3 000 t. Cela dit, elle doit permettre la circulation « des bateaux d’une longueur allant jusqu’à 185 mètres et jusqu’à 11,40 mètres de large, pouvant contenir 4 400 tonnes de marchandises », a précisé le groupement Team’O+.

Le premier tronçon du canal Seine-Nord Europe concerne une distance de 18,6 km au total. Il part de la confluence entre l’Oise et l’Aisne, à Compiègne, avant d’atteindre Passel. L’opération consiste à mettre en place un nouveau canal entre Compiègne et Ribécourt-Dreslincourt. Viennent s’ajouter à cela des travaux sur les quais ainsi que des aménagements environnementaux qui visent à réduire l’impact du chantier sur la biodiversité. Les gros travaux à faire dans ce premier secteur seront marqués par l’écluse de près de 200 m de long à Montmacq. La création de deux giratoires à Ribécourt-Dreslincourt et Choisy-au-Bac figure parmi les premières réalisations à faire dès ce printemps.