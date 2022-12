Oise : la commune de Remy a ouvert officiellement le pôle d’équipements « l’Espace de la Couture »

Dans la commune de Remy (Oise), l’aménagement du nouveau complexe « l’Espace de la Couture » a pris fin. L’inauguration du site a eu lieu le 26 novembre 2022 en présence de Nadège Lefebvre, la présidente du conseil départemental de l’Oise, et des élus locaux.

Le nouveau pôle d’équipements est composé de deux bâtiments. Le complexe sportif comprend une salle, avec un gradin d’une capacité de 100 places, dédiée à la pratique du handball, du basket et du tennis. Il comporte également une salle destinée à la danse, la gymnastique, le judo et les sports de combat. S’y ajoutent une salle de réunion, une pièce pour arbitres, des vestiaires et une infirmerie. Le second bâtiment est un espace polyvalent réservé aux événements culturels. Un parc paysager sépare les deux salles. Par ailleurs, la municipalité a installé un parcours de santé. Prochainement, une voie verte sera aménagée pour assurer la liaison avec la gare.

La construction du complexe a coûté environ 6 millions d’euros. L’État, la Région, le Département et la Plaine d’Estrées ont contribué au financement à hauteur de 1,7 million d’euros.