Oise : l’entreprise sociale Clésence réhabilite ses logements à Compiègne

L’entreprise sociale pour l’habitat Clésence a décidé de réhabiliter ses immeubles d’habitation à Compiègne.

Clésence est une entreprise sociale pour l’habitat, spécialisée dans la location et la vente de logements sociaux. Dans l’objectif d’améliorer le confort de ses locataires, elle réalise des travaux de réhabilitation dans tous ses immeubles d’habitation à Compiègne (Oise). Le montant de l’investissement s’élève à 8 millions d’euros.

Pour les logements de la rue Charles-Faroux, les travaux concernent l’embellissement des parties communes, la modernisation des installations électriques ainsi que le remplacement des éclairages, des portes palières et des équipements sanitaires. À la villa Saint-Louis, de nouvelles portes et des visiophones seront mis en place dans les halls d’entrée. Pour les 82 logements des Harmoniales situés rue des Frères-Lumière, une restructuration de l’ensemble est en projet. L’opération vise à améliorer l’esthétique, l’ergonomie et le confort. Aux squares Lafayette et Rochambeau, l’isolation des façades de la résidence des Pommerelles sera rénovée. Au square de la Mare-Gaudry, plusieurs aménagements seront réalisés sur les 57 logements étudiants et les 33 logements locatifs sociaux de l’entreprise Clésence. L’isolation, les toitures et les parties communes seront refaites. Les pièces humides seront repeintes. L’électricité, la plomberie ainsi que les appareils sanitaires seront remplacés.