Oise : l’enrobage bas carbone de Colas pour recouvrir une piste cyclable à Pierrefonds.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Pierrefonds dans l’Oise, Colas utilise un produit innovant pour enrober une voie verte.

L’entreprise Colas a été choisie par la Communauté de communes des Lisières (Oise) pour aménager une voie verte entre les communes de Pierrefonds et de Palesne (Oise). Les travaux devront être livrés d’ici à fin septembre 2022. Cette section fait partie du projet « véloroutes et voies vertes » reliant Compiègne (Oise) et Villers–Cotterêts (Aisne). Dans le cadre du chantier, Colas utilise son produit innovant Végécol pour l’enrobage d’une voie d’environ deux kilomètres. Il s’agit d’un liant composé de granulats, d’huile et de résine végétale.

L’aménagement de la liaison verte entre dans le cadre d’un projet de promotion de l’écomobilité. Aussi, le programme fera de la localité une référence en mobilité douce. Cette piste cyclable intègre la plus grande route verte de France à faible émission de gaz à effet de serre. L’utilisation de la technique du Végécol contribue à la réduction de l’empreinte carbone. L’énergie consommée lors de sa fabrication est moindre par rapport à celle des enrobés classiques.

Le coût total de l’investissement pour la piste est estimé à plus de 700 000 euros.