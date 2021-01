Oise : l’église de Saint-Jean-Baptiste s’apprête à changer d’apparence

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le département apportera un soutien financier à hauteur de 90 k€ pour restaurer l’église de Beaudéduit.

La commune de Beaudéduit (Oise) se lance dans la réhabilitation de la façade orientale de son église, connue sous le vocable de l’église de Saint-Jean-Baptiste. Ce projet de rénovation entre dans le cadre du plan de relance engagé par l’État. À ce titre, ce dernier apportera une aide financière de 56,5 k€ via la dotation de soutien à l’investissement local. Le département va, quant à lui, financer le projet à hauteur de 90 k€. Pour Guy Masson, le maire de Beaudéduit, les subventions venant de ces deux entités rendraient possible la suite des interventions d’entreprises en 2018 sur cet édifice religieux.

Cette réfection a pour but de préserver ce patrimoine historique tout en favorisant l’activité des artisans locaux. « Nous voulons marquer le soutien massif et volontaire de l’État à la relance par la culture », affirme Cyriaque Bayle, directeur de cabinet de la préfète de l’Oise, lors sa visite des lieux avec le sénateur Olivier Paccaud et le conseiller régional Denis Pype. Pour rappel, les travaux de la façade vont démarrer cette année.