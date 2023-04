Oise : inauguration du stade Walter-Luzi à Chambly le 13 mai 2023

Après plusieurs années de travaux, le nouveau stade Walter-Luzi à Chambly sera officiellement inauguré le 13 mai 2023. La cérémonie se déroulera en présence de David Lazarus, le maire de la commune, de Nadège Lefebvre, la présidente du conseil départemental de l’Oise, et de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Cette délégation d’élus sera accompagnée par des représentants de la communauté de communes Thelloise et du Football Club de Chambly.

Devancée par un match d’ouverture qui a eu lieu fin mars 2023, cette journée inaugurale sera marquée par des visites guidées du stade, des animations diverses et un match de national 2, opposant le FC Chambly et l’équipe réserve de Caen.

Destiné à accompagner l’ascension du club en national 2, cet équipement a été conçu dans le respect des critères établis par la Fédération française de football et par la Ligue de football professionnel. Il dispose notamment d’un terrain d’honneur, de deux terrains de jeu et de trois tribunes d’une capacité de plus 4 500 places. Pour la construction du stade, la municipalité de Chambly et les parties prenantes du projet ont mobilisé un montant de 13 millions d’euros.