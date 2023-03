Oise : inauguration de nouvelles habitations à Tricot

Le 8 février 2023, la S.A HLM a inauguré une résidence de 17 maisons individuelles dans la commune de Tricot (Oise). La cérémonie s’est tenue en présence de Francis Soetaert, le maire de la ville, et de quelques élus locaux.

Les nouveaux logements prennent place dans une ancienne résidence composée initialement de 34 appartements collectifs. Ces derniers, abandonnés depuis 2016, ont été transformés en habitations modernes. Les travaux ont été assurés par l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Ce projet a nécessité un peu plus de 3,3 millions d’euros, et a bénéficié de subventions de l’État à travers le plan de relance économique.

L’ensemble immobilier est composé de trois appartements T3, de dix T4 et de quatre T5. Tous sont équipés d’une pompe à chaleur ainsi que d’une isolation thermique et acoustique. Les façades, les toitures et les menuiseries ont été rénovées. Par ailleurs, les sanitaires et la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ont aussi bénéficié d’un coup de neuf.