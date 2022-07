Oise : inauguration de la salle des fêtes de Moulin-Neuf à Chambly

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Equipement culturel Supprimer Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Valider Valider

La salle des fêtes de Moulin-Neuf sera mise à la disposition des habitants à partir de septembre 2022.

Le chantier de restauration et de revalorisation de la salle des fêtes de Moulin-Neuf, construite en 1930 à Chambly (Oise), vient de prendre fin. Le 25 juin 2022, David Lazarus, le maire de la ville, a inauguré la salle, aux côtés de Pierre Desliens, le président de la Communauté de communes Thelloise, de Claude Dulamon, la sous-préfète de Senlis (Oise), et des habitants.

Les travaux entrepris par la municipalité, qui a racheté l’édifice à la SNCF en 2017, avaient pour vocation de préserver la structure. À l’extérieur, le chantier a permis de rénover la toiture, d’aménager une esplanade dotée d’un parking de 46 places ainsi qu’un espace verdoyant. À l’intérieur, les travaux étaient concentrés sur la reprise de la peinture et des boiseries, la réfection des sols et la création d’une cuisine. Les différents aménagements ont été réalisés dans le strict respect du format historique du site. À partir de septembre 2022, cette salle des fêtes sera accessible à la location et pourra accueillera des événements familiaux, professionnels et culturels.

Le coût global de l’opération de 1,2 million d’euros a bénéficié de subventions de l’État et du conseil départemental de l’Oise.