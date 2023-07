Oise : inauguration de la salle d’escrime du gymnase Pierre-Dubois à Noyon

À Noyon (Oise), la rénovation de la salle d’escrime du gymnase Pierre-Dubois a pris fin. L’infrastructure réhabilitée a été inaugurée le 20 juin 2023, en présence de Nadège Lefebvre, la présidente du conseil départemental de l’Oise, et de Sandrine Dauchelle, la maire de la ville.

Cette salle, retenue comme centre de préparation aux Jeux (CPJ) pour les Jeux olympiques de Paris 2024, est désormais plus large, avec davantage de pistes, dont 14 petites et six grandes. L’opération a permis d’abaisser le plafond et de supprimer le puits de lumière à l’origine de désagréments thermiques. L’installation d’une climatisation et des travaux dans les vestiaires ont également été effectués.

Ces nouveaux aménagements permettent d’accueillir les équipes olympiques dans les meilleures conditions. La salle sera aussi mise à la disposition des établissements scolaires.

Le chantier a été financé par le département de l’Oise, la région Hauts-de-France et l’État. À travers cette opération, les acteurs du projet ont confirmé leur volonté d’offrir à la commune un équipement de qualité et d’encourager la pratique du sport.