Oise : inauguration de la rue Saint-Pierre à Verberie

La rue Saint-Pierre, dans la commune de Verberie (Oise), a été inaugurée le 20 juin 2023. Nadège Lefebvre, la présidente du conseil départemental de l’Oise, Olivier Paccaud, sénateur de l’Oise, ainsi que Michel Arnould, le maire de la ville, et plusieurs conseillers départementaux ont assisté à cette cérémonie.

Cette rue, qui est un axe structurant de la commune, a bénéficié d’importants travaux de réaménagement et de requalification. L’opération a permis de remettre en état la chaussée sur une longueur de plus de deux kilomètres, d’améliorer la sécurité des piétons et l’accès des personnes à mobilité réduite. Un éclairage public LED a, en outre, été posé afin de réaliser des économies d’énergie. Une attention particulière a également été portée à l’aspect paysager de la zone.

Le chantier a été réalisé par les entreprises Medinger et Avenir TP (pour les travaux publics) et Eiffage (pour l’éclairage public) sous le pilotage de Jean-Philippe Brard de la société Archange Ingénierie.

Pour la municipalité et ses partenaires, la concrétisation de ce projet confirme leur volonté d’offrir aux habitants du territoire un cadre de vie agréable et sécurisé.