Oise Habitat : 82 logements inaugurés à Saint-Maximin

À Saint-Maximin (Oise), le quartier des Tropiques s’agrandit de 82 logements construits par Oise Habitat.

Le quartier des Tropiques à Saint-Maximin (Oise) continue d’étoffer son offre immobilière. En avril 2021, Oise Habitat, en partenariat avec le promoteur JMP, avait posé la première pierre d’un établissement exemplaire de 82 logements en location-accession.

Le bâtiment a été inauguré le 20 juin 2022. Il comprend 20 appartements de type T2, 32 de type T3 et 10 de type T4. Ces logements sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Trois d’entre eux sont dotés de prestations supplémentaires comme un éclairage par détection de présence et une barre de maintien. Les logements T3 et T4 bénéficient également d’une double orientation. Quant aux logements individuels, ils sont composés de 10 maisons T5 et de 10 de type T4 avec jardin.

Chaque logement est équipé d’un chauffage individuel au gaz avec production d’eau chaude par chaudière. Soulignons en outre que ce programme immobilier a privilégié les matériaux naturels dans sa réalisation. Cette initiative lui a permis d’obtenir le label Biosourcé Niveau 1, en complément de la certification NF Habitat.

Le coût de l’opération s’élève à plus de 12 millions d’euros. Oise Habitat s’est associé à plusieurs partenaires financiers pour concrétiser le projet.