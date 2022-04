Oise : fin de la première phase de restauration des salles de l’hôtel de ville de Compiègne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Compiègne (Oise), les premiers travaux de restauration des salles de l’hôtel de ville sont achevés.

L’hôtel de ville de Compiègne (Oise) est un édifice communal construit au XVIe siècle. Il abrite le siège de l’administration de la ville et l’office du tourisme. Le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1840. Afin de préserver ce patrimoine, le maire et président de l’Agglomération de la région de Compiègne (ARC), Philippe Marini, et son adjoint, Nicolas Leday, ont décidé de lancer un projet de rénovation de certaines salles. Pour accompagner la Ville dans ce projet, un appel aux dons a été lancé en 2020.

La première partie des travaux de restauration a commencé à l’été 2021 et a duré quatre mois. Les travaux ont porté sur la réfection de la peinture sur l’ensemble des murs, des fenêtres en bois, des pupitres et des plafonds, ainsi que sur la mise aux normes de l’installation électrique et d’équipements audiovisuels de la salle du conseil municipal. Le coût de ces travaux est chiffré à 250 000 euros.

La deuxième partie du projet débutera en juin 2022 pour un budget de 130 000 euros. Elle concernera la rénovation des peintures monumentales ornant les murs de la salle des délibérations.

Un autre appel aux dons sera lancé prochainement pour restaurer les Picantins, trois personnages emblématiques du beffroi de l’hôtel de ville.