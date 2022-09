Oise : été 2022, les travaux dans les collèges départementaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans l’Oise, plusieurs collèges départementaux font l’objet de travaux de rénovation et d’entretien durant l’été.

Différents travaux sont réalisés chaque été dans les établissements scolaires de l’Oise pour améliorer l’accueil et le confort des élèves. La création de la gare routière du collège Lucie-et-Raymond-Aubrac à Pont-Sainte-Maxence fait partie du programme. L’opération consiste à mettre en place un point de dépose des bus devant l’école.

Le Département a également investi plus de 7 millions d’euros dans la rénovation énergétique de sept collèges cet été. À Noailles, les bâtiments à usage pédagogique du collège Anna ont bénéficié de travaux d’isolation, du remplacement de l’ensemble des menuiseries et d’extension de la surface de panneaux solaires. L’établissement dispose également de nouvelles chaudières. Le réagencement de deux salles de sciences et la remise en peinture de toutes les salles ont été programmés. Des travaux sont également menés dans les collèges Fontainettes à Saint-Aubin-en-Bray et Pellerin à Beauvais.

Précisons qu’à Beauvais, le programme pluriannuel de rénovation thermique a été lancé dès janvier 2022 dans les collèges Victor-Duruy, Gaston-Sueur et Jean-Zay.