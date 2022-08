Oise : Des travaux de construction pour la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (Oise) sera rénovée d’ici à 2026.

La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais fait partie du patrimoine emblématique du département de l’Oise. Elle a fait l’objet de plusieurs restaurations durant le XXIe siècle, et les derniers travaux remontent à 2013. Depuis le mois de juillet 2022, de nouvelles opérations de rénovation de l’édifice ont été lancées.

Le chantier concerne la restauration des toitures, le remplacement des pierres de couronnement et des garde-corps. Par ailleurs, les voûtes seront consolidées et un système anti-incendie sera mis en place. L’ensemble des vitraux et la tapisserie seront conservés. La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée à l’architecte Régis Martin, sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).

Les travaux de rénovation de la cathédrale s’inscrivent dans le cadre du pal France Relance financé par l’État. Le coût de ces aménagements s’élève à environ 17 millions d’euros. La fin du chantier de réhabilitation est prévue pour 2026.