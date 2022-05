Oise : des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit-terrasse de la Maison de santé pluridisciplinaire de Chambly

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans l’Oise, la maison de santé Madeleine-Brès à Chambly sera équipée de cinq blocs de panneaux photovoltaïques.

La maison de santé pluridisciplinaire Madeleine-Brès à Chambly (Oise) a vu le jour en 2021, rue Raymond-Joly, après un an de travaux. Sa construction a permis de lutter contre la désertification médicale sur le territoire de la commune. Le chantier a engagé un investissement de 3,5 millions d’euros et a été financé par les subventions de la région des Hauts-de-France et de l’État dans le cadre du plan de relance.

S’agissant d’une conception bioclimatique, à haute performance énergétique, le projet a prévu l’installation de panneaux photovoltaïques pour la production de l’électricité. Ceux-ci devraient permettre l’alimentation de plusieurs structures publiques. Soulignons que cette maison de santé est située à proximité des équipements publics scolaires et sportifs, à environ 500 mètres du centre-ville.

Comme prévu, la pose des panneaux interviendra d’ici à la fin 2022. Pour ce projet durable, la ville de Chambly est accompagnée par le Syndicat d’énergie de l’Oise (SE60) sur le plan de la maîtrise d’œuvre. L’opération comprendra l’installation de cinq blocs de panneaux photovoltaïques. Ceux-ci correspondent à 78 panneaux pour une surface de 143 m², qui produiront 32,5 MWh d’électricité par an. Le chantier est chiffré à 65 000 euros. Il est subventionné à hauteur de 80 % par l’État.