Oise : démolition du vieux collège Fernel à Clermont

L’ancien collège Fernel à Clermont fera place d’ici quelques années à un nouveau centre culturel.

Le conseil communautaire du pays du Clermontois a validé la démolition de l’ancien collège Fernel à Clermont (Oise). Ce projet qui se veut écologique et respectueux du voisinage nécessite un investissement de 727 k€ HT. Sa réalisation se voudra la moins pénalisante pour les riverains. Les entreprises retenues devraient ainsi s’engager à respecter une charte spécifique pour diminuer le dégagement des poussières et le bruit. La phase de démolition de la structure est prévue pour juillet prochain, après la dératisation des locaux ainsi que la modification des réseaux d’eaux usées, de l’électricité et du gaz. Elle se fera avec un cahier de charges très strict sur le plan environnemental.

Une fois détruit, le site sera restauré et reconverti en un vaste centre culturel. Un concours d’architectes et des appels d’offres vont être lancés dans le cadre de cette transformation. La nouvelle infrastructure devrait être livrée à l’horizon 2025 selon les mots de Lionel Ollivier, président de la communauté des communes et maire de Clermont. « Ce sera un véritable pôle culturel, avec une médiathèque, un CAL (centre d’animations et de loisirs) et d’un Fablab (ndlr : laboratoire de fabrication). La proximité avec les collèges et lycées du secteur est un atout. Le projet se précise. On n’a jamais été aussi près ! », souligne-t-il.