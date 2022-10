Oise : de nouvelles maisons locatives à Rivecourt.

En 2021, l’OPAC de l’Oise, sollicité par la municipalité de Rivecourt, a lancé la construction de nouveaux logements. Le chantier a pris fin et les premiers locataires ont effectué l’état des lieux le 29 septembre 2022.

Le nouvel ensemble immobilier de l’OPAC de l’Oise est situé sur la rue du Château à Rivecourt (Oise). Il est aménagé sur une parcelle de 7 024 m² de l’Établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne (EPFLO). Le site dispose de 14 pavillons individuels de type 4, dotés de deux places de stationnement privatives, et de quatre maisons en béguinage, dont deux T2 et deux T3. Ces dernières répondent aux besoins des seniors.

Neuf places de stationnement dont deux places pour les personnes à mobilité réduite ont été également aménagées à proximité des maisons en béguinage. Précisons que ces nouveaux logements, moins énergivores, ont été conçus conformément à la réglementation thermique 2012.

Pour financer ce projet, l’OPAC de l’Oise a reçu des aides financières de la part de l’État et du conseil départemental de l’Oise.