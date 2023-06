Oise : de nouveaux parkings pour faciliter l’accès au centre-ville de Senlis

La ville de Senlis (Oise) poursuit ses efforts pour optimiser l’accès au cœur de la ville en enrichissant l'offre de stationnement. Un programme de rénovation et d’embellissement est ainsi lancé pour les parkings du Cerf et du cours Thoré-Montmorency, pour un coût total de plus de 1 million d’euros. Le chantier débutera en juin 2023.

Pour celui du cours Thoré-Montmorency, les travaux permettront d’augmenter le nombre de places et d’améliorer leur intégration paysagère dans ce secteur historique. À terme, le site comptera 258 places, soit 31 de plus qu’actuellement. Cette opération vise également à valoriser l'espace végétalisé situé entre le cours et la rue Thomas-Couture. Le parking du Cerf, quant à lui, sera rénové au niveau des enrobés.

Par ailleurs, le nouveau parking Saint-Lazare, ouvert depuis le mois de mars 2023, facilite la desserte des logements et des entreprises du quartier Ordener. Alors qu’il compte 172 places de stationnement, huit bornes de recharge y seront bientôt installées.