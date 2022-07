Oise : de nouveaux logements à Néry

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Logement neuf Supprimer Valider Valider

À Nery, l’Office public d'aménagement et de construction du département de l’Oise a fait construire 24 nouveaux logements.

L’Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département de l’Oise vient de livrer cinq bâtiments d’habitation à la ville de Néry. Au total, le projet a permis de créer 24 nouveaux logements destinés à la location. Le 28 juin 2022, Claude Picard, le maire de la commune, a accueilli officiellement les premiers locataires.

Les logements ont été livrés avec des emplacements de stationnement privatif et des systèmes de chauffage individuels. Pour l’OPAC de l’Oise, il s’agit de sa première implantation dans la commune. L’initiative vise à renforcer l’offre d’habitations dans la localité. Selon l’architecture imaginée par le cabinet GP Architectes, l’agence chargée de la conception, les appartements ont été conçus de façon à offrir le plus de confort possible aux locataires. Ainsi, pour les appartements situés en rez-de-chaussée, des terrasses et des abris de jardin ont été mis à disposition. Au niveau du premier étage, certains appartements donnent accès à des balcons.