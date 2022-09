Oise : création de passages surélevés dans la rue de la Passerelle et la rue Principale à Blargies.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité mettra en place des passages surélevés pour casser la vitesse dans le bourg de Blargies (Oise).

Dans le cadre de la lutte contre les excès de vitesse, la commune de Blargies (Oise) a lancé des travaux d’aménagement sur une partie de la rue de la Passerelle et de la rue Principale. Le chantier a commencé à la mi-septembre 2022 et devrait s’étaler sur une période de dix mois.

Ce chantier a pour objectif de protéger les piétons et les usagers de la route. Les travaux, en cours, portent sur le remplacement des trois dos d’âne créés en 2014. Ces derniers sont vétustes et ne répondent plus aux normes. Ils laisseront ainsi place à quatre passages surélevés à différents endroits.

Par ailleurs, la municipalité entreprend des travaux d’assainissement et de la gestion des eaux pluviales sur la rue Principale. Certains tronçons de cette rue souffrent d’une dégradation due aux inondations lors des périodes de fortes précipitations. Un système de noues composé de pentes avec un fossé peu profond et végétalisé est par conséquent mis en place.