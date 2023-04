Oise : création de deux ponts sur le futur canal Seine-Nord Europe entre Montmacq et Cambronne-lès-Ribécourt

Depuis le début de cette année 2023, la création de deux ponts le long de la RD66, entre Montmacq et Cambronne-lès-Ribécourt (Oise), se poursuit. Ils doivent remplacer les ouvrages existants qui enjambent l’Oise et le canal latéral. Les travaux ont déjà permis de mettre en place les culées (appui au niveau des berges).

En parallèle, les structures des deux ponts sont usinées dans un atelier situé dans le département de la Meuse. Le premier, qui surplombera le futur canal, mesurera plus de 100 mètres de longueur. Quant à l’autre, pour le canal latéral, il fera une quarantaine de mètres. Une fois leurs éléments terminés, les tabliers et les superstructures seront démontés, acheminés puis réassemblés directement sur les sites. Les opérations se poursuivront par la mise en place d’une liaison entre les deux ouvrages et la RD66.

Le chantier du futur canal se concentre aujourd’hui sur la déviation de l’Oise. Cette opération permettra notamment de réaliser le tracé prévu dans le secteur.