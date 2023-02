Oise : construction de 14 logements à Trosly-Breuil

En 2024, une dizaine de logements verra le jour à Trosly-Breuil (Oise). L’ensemble comptera des maisons individuelles et des appartements intermédiaires, regroupés dans un immeuble R+1. Chacun d’eux sera doté d’un jardin et équipé d’un système de chauffage alimenté par des panneaux photovoltaïques. Une fois livrés, les logements seront loués à un public diversifié.

Plus de 2 millions d’euros sont investis dans les travaux. Le projet est porté par l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise et bénéficie des soutiens de la mairie, du Département et de l’État. Il s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Les Bords de Géromé », pris en charge par le promoteur immobilier Nexity. Selon celui-ci, cette construction permettra de développer l’offre de logements en accession dans la commune. Rappelons que le chantier a commencé officiellement début février 2023, à l’occasion de la cérémonie de pose de la première pierre, réalisée par les différentes parties prenantes.