Oise : construction d’un centre périscolaire à Estrées-Saint-Denis

La commune d’Estrées-Saint-Denis se dotera d’un nouveau centre périscolaire en septembre 2022.

La municipalité d’Estrées-Saint-Denis (Oise) poursuit la reconversion de la friche Cabaret, anciennement exploitée par une société de matériaux de construction fermée en 2015. Elle a racheté le site en 2020 et prévoit d’y bâtir des locaux neufs après la démolition des bâtiments vétustes. Le terrain accueillera notamment un centre périscolaire et un centre de loisirs. « Le périscolaire est actuellement dispatché entre les quatre écoles et la maison des associations », rappelle Myriane Rousset, maire d’Estrées-Saint-Denis. Ce vaste projet est évalué à 1,4 M€. Les demandes de subvention sont lancées, selon l’élue. Cette dernière espère une mise en service des nouveaux équipements en septembre 2022.

Pour rappel, un précédent projet prévoyait d’inclure des logements, en plus du nouveau centre périscolaire. La maire a toutefois décidé de repartir de zéro et d’abandonner l’idée d’édifier une dizaine de maisons sur la friche, et de ne conserver que le centre périscolaire en raison du manque d’espace.