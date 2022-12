Oise : chantier de requalification de l’avenue Flandre-Dunkerque à Beauvais

L’avenue Flandre-Dunkerque, dans le quartier de la zone à urbaniser en priorité (ZUP) Argentine à Beauvais (Oise), est actuellement en chantier. La rue du Poitou et l’avenue Jean-Moulin près du parc Joséphine-Baker font l’objet de travaux de requalification dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). La première partie du chantier, au niveau de l’avenue Jean-Moulin et la rue de Saintonge, qui a débuté en octobre 2022 devrait prendre fin en décembre 2022. Quant à la deuxième phase, entre les rues du Poitou et de Saintonge, elle commencera en janvier 2023 pour finir en février 2023.

Les travaux portent sur la couverture en béton micro-désactivé des trottoirs et la réfection de la voirie avec les gravats provenant de la démolition de la pouponnière. En complément, 40 places de stationnement et une piste cyclable seront aménagées.

Cette opération de requalification vise à offrir aux riverains et aux usagers un environnement de qualité et serein. Sa réalisation, financée en partie par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), a nécessité un montant de près de 780 000 euros. Tout au long du chantier, le stationnement étant interdit, les usagers peuvent emprunter une déviation au niveau de la rue du Poitou et l’avenue Jean-Moulin.