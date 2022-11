Oise : bientôt une nouvelle plateforme logistique de près de 45 000 m² à Allonne

D’ici au troisième trimestre de l’année 2023, une plateforme logistique d’environ 45 000 m² va voir le jour à Allonne, près de Beauvais (Oise). Cette infrastructure prendra place sur l’ancienne friche Bendix fermée depuis 2016. Le projet, porté par le spécialiste de revalorisation de friches, ADM, et Panattoni, développeur en immobilier logistique, a pour but de redynamiser et de revitaliser le site.

Ce futur entrepôt se voudra écoresponsable. Les acteurs du projet visent la certification environnementale BREEAM et le label BiodiverCity pour ce bâtiment. Pour y parvenir, des travaux de désamiantage et de dépollution du site sont prévus. La mise en place des panneaux photovoltaïques sur la toiture sera également réalisée. À cela s’ajouteront la gestion autonome des eaux pluviales et le respect de l’écosystème existant.

L’aménagement de cet entrepôt est attribué au spécialiste de la conception et de la réalisation de plateformes logistiques BEG Ingénierie. La partie commercialisation est, en revanche, assurée par la société JLL.

Pour les porteurs du projet, cette opération est un exemple de redéveloppement urbain permettant d’offrir des surfaces immobilières logistiques modernes sur un territoire attractif.