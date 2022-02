Oise : avancement du projet de préservation de la collégiale Saint-Thomas à Crépy-en-Valois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Crépy-en-Valois, les travaux de consolidation de la tour-clocher de la collégiale Saint-Thomas débuteront en 2023.

Offerte à la ville de Crépy-en-Valois (Oise) en 1832, la collégiale Saint-Thomas est l’un des édifices phares du patrimoine bâti de la commune. Elle fait l’objet d’un projet de consolidation depuis avril 2019. En août 2020, le bâtiment a été sélectionné parmi les 101 sites en France pour bénéficier de l’opération du loto du patrimoine avec une subvention de 300 000 euros. En 2021, une aide supplémentaire de 10 000 euros est octroyée par des successions en déshérence, au titre des accords conclus entre la compagnie d’assurance et la Fondation du patrimoine.

La phase actuelle du projet porte sur la finalisation des études préalables aux travaux de consolidation de la tour-clocher, qui devraient commencer au cours du premier trimestre 2023. La Municipalité souhaite inclure les habitants dans la réflexion concernant les prochaines grandes étapes des chantiers. Précisons que ces travaux comprennent l’assainissement général de la tour-clocher, la restauration du batadoir, de la balustrade, de la chambre des cloches et de ses fenêtres, des voûtes du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que du massif sud-ouest. Rappelons que des mesures d’urgence ont été prises en juin 2019 à la suite de l’arrêt brutal de l’horloge de l’ancienne collégiale Saint-Thomas et de l’effondrement partiel du bâti.