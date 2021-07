Oise : 124 chantiers prévus durant l’été 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux routiers Supprimer Valider Valider

Cet été, le Département de l’Oise réalisera plus d’une centaine de chantiers, incluant des rénovations et des modernisations.

Le 12 juillet dernier, le Département de l’Oise a publié son programme de travaux d’été 2021. Celui-ci compte 124 chantiers de modernisation et de rénovation sur l’ensemble du réseau routier. Deux d’entre eux sont de grandes opérations. La première concerne le projet « Déviation de la RD 62 » à Mogneville (Oise), un chantier de 13 M€ dirigé par Eurovia, une entreprise de conception, de construction et d’entretien d’infrastructures de transport et d’aménagements urbains. La mise en service est prévue pour 2022.

La seconde opération consiste en la mise en 2 x 2 voies de la RD 200 entre Villers-Saint-Paul et Les Ageux (Oise). Il s’agit d’un chantier de 75 M€ sectionné en deux tranches, dont la première s’étalera jusqu’à mi-2023. Il sera réalisé en vue de sécuriser cet itinéraire du fait de l’important trafic routier (entre 20 000 et 27 000 véhicules par jour), et d’améliorer les conditions de desserte et de structuration du sud de l’Oise.