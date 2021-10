Ogeu-les-Bains : amélioration et sécurisation de la voirie dans le quartier des Fontaines

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

À Ogeu-les-Bains, des travaux de sécurisation de la voirie ont été réalisés dans le quartier des Fontaines.

L’inauguration des travaux de sécurisation de la voirie dans le quartier des Fontaines, à Ogeu-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), s’est tenue le jeudi 23 septembre 2021. La cérémonie a eu lieu en présence de Bernard Uthurry, le président de la Communauté de communes du Haut-Béarn, d’Anna Nguyen, la sous-préfète d’Oloron, et de Jean-Hervé Chassaigne, le maire d’Ogeu-les-Bains.

Le projet a été réalisé dans le but de dissocier la voirie des voies d’accès des poids lourds vers les locaux de l’entreprise Semo, situés dans le parc d’activités Les Tembous. Ayant duré quatre ans, les travaux ont consisté en la construction d’un pont en amont du parc, et au déplacement de la voirie vers le parking des salariés de l’entreprise. En contrepartie, un réaménagement du parking et du quai de chargement/déchargement a été fait sur l’emprise de l’ancienne voie publique.

L’ensemble des opérations a coûté 500 k€. Le financement a été assuré, entre autres, par la commune d’Ogeu-les-Bains, l’entreprise Semo et la Communauté de communes du Haut-Béarn.