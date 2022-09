«Offrir le plus beau aux plus pauvres», Jorge Pérez-Jaramillo, architecte-urbaniste

Invité du festival de la ville sauvage organisé par l’association « Va jouer dehors » du 15 au 17 septembre à Marseille, l’architecte et urbaniste colombien, Jorge Pérez-Jaramillo, a accordé un entretien au Moniteur pour expliquer la transformation de la ville de Medellin engagée au début des années 2000. Directeur du plan de la municipalité entre 2012 et 2015, après avoir été sous-directeur de la planification de l’aire métropolitaine de la vallée d’Aburra entre 2004 et 2008, il a apporté sa pierre à la transformation de la deuxième ville de Colombie. En parallèle de ses activités d’écrivain, il est aujourd’hui consultant auprès du gouverneur d’Antioquia sur les thématiques de la planification et de l’habitat. Il explique les avancées en matière d’infrastructures et d’aménagement urbain qui font de cet ancien terrain de guerre entre cartels de drogue une figure de modèle en Amérique latine, mais aussi les progrès encore nécessaires.