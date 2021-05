Office 64 : une perspective de 167 logements dans le Béarn

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

Le premier bailleur social des Pyrénées-Atlantiques, l’Office 64 de l’habitat, veut investir dans le marché inclusif intergénérationnel dans le Béarn.

L’Office 64 de l’habitat ambitionne de construire 167 logements dans le Béarn. Il s’agit d’une perspective en faveur de l’habitat inclusif.

Parmi ces projets béarnais, la résidence Ostalada, sur la commune de Lescar (Pyrénées-Atlantiques), proposera un habitat inclusif de 37 logements. Ce projet est porté par l’association Grandir. Les études de faisabilité sont déjà en cours pour cet ensemble qui vise à réunir seniors, étudiants et personnes en situation de handicap. « La tendance actuelle est d’arrêter avec le système de type foyer, et plutôt d’intégrer des populations dans le droit commun, avec des lieux de vie partagés et une animation », explique Thierry Monter, directeur général de l’Office 64 de l’habitat.

Dans le même esprit, des résidences intergénérationnelles sont aussi prévues à Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques), où la demande est forte dans un contexte de vieillissement de la population.

Par ailleurs, l’Office 64 de l’habitat inclut également la réhabilitation dans sa stratégie, avec six projets prévus dans le Béarn. Ces derniers vont se focaliser sur plus de 150 logements, principalement dans la ville d’Orthez, où le patrimoine est vieillissant.