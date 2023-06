Ocean’Up de Valentin, un siphon en filet de pêche recyclé

Valentin intègre, depuis 1983, jusqu’à 30 % de matières plastiques recyclées dans la conception de ses produits. Aujourd’hui, le fabricant de vidage fait un pas de plus dans sa démarche d’économie circulaire avec le siphon de lavabo Ocean’Up. Cette innovation issue de filets de pêche recyclés contribue à son échelle à nettoyer les océans, à préserver la faune et la flore aquatique et à revaloriser des déchets* et matières existantes, tout en réduisant la production de plastiques.

Certifié NF, le siphon Ocean’Up, à sortie de diamètre 32, est réglable en hauteur de 48 mm à 103 mm. Il dispose d’un joint surmoulé qui évite tout risque de perte au montage. Le siphon est vendu dans un petit packaging en carton recyclable, également conçu pour éviter le suremballage.

*Le matériel de pêche constituerait environ 10 % de la pollution plastique des océans, avec chaque année 640 000 tonnes de filets, lignes et pièges en tous genres perdus ou abandonnés dans les fonds marins.