Ocape, une nouvelle marque sur le marché de l’étanchéité et des toitures-terrasses

Spécialisé dans les aménagements extérieurs, le fabricant TMP Convert lance la marque Ocape et renouvelle sa charte graphique.

Reconnu sur le marché des solutions constructives de terrasses avec sa marque Jouplast, l'industriel TMP Convert déploie son offre dans le secteur de la construction avec Ocape. Cette nouvelle marque, dédiée aux professionnels de l'étanchéité et de la toiture-terrasse, se décline en éléments de structure pour l’aménagement des toits plats et en solutions pour la protection ou la consolidation de l’étanchéité.

Pour accompagner ce développement, TMP Convert revisite sa charte graphique et adopte un nouveau logo qui, par son graphisme et ses couleurs, reflète sa dynamique d’entreprise et sa démarche environnementale : production 100% française, circuits courts privilégiés, pas de recours à la sous-traitance, usage de matière plastique recyclée, développement d’une politique zéro déchet, etc. Un engagement écoresponsable qui lui a déjà valu l’obtention du label More (MObilisés pour REcycler) de la Fédération de la plasturgie et des composites. Un nouveau site internet est également attendu pour la fin de l’année.