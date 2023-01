Objectif ZAN : Christophe Béchu précise les concessions que le gouvernement est prêt à faire

Sortir les projets d’envergure nationale des objectifs régionaux visant à lutter contre l’artificialisation des sols et créer une "garantie rurale pour ne pas désespérer" ces territoires : ce sont les deux principales évolutions précisées mercredi 11 janvier 2023 au soir par Christophe Béchu devant les députés à l’occasion d’une séance publique consacrée à l’application de la loi Climat et résilience. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires souhaite également prévoir "un volet financier et fiscal" afin de "rendre plus chère l’artificialisation".