Obernai : le château de la Léonardsau au cœur d’un projet de restructuration

La Ville d’Obernai envisage de mettre en valeur le château de la Léonardsau grâce à un projet de restructuration.

La Ville d’Obernai (Bas-Rhin) projette de mener une restructuration complète du château de la Léonardsau. Un parcours muséographique sera aménagé à travers les six salles du rez-de-chaussée. Une salle de convivialité et deux espaces d’exposition seront créés au premier étage. Le deuxième étage disposera d’une salle dédiée au personnel, d’un local ménage, d’un local technique et de sanitaires. La pièce principale pourra accueillir diverses activités pédagogiques et créatives. Une extension abritant une colonne d’escalier et un ascenseur sera construite sur son angle nord-ouest pour améliorer l’accessibilité.

À l’extérieur, une aire de stationnement végétalisée de 120 places sera créée. Le pavis du château sera recouvert d’un nouveau revêtement de sol. Les anciennes écuries seront transformées en un lieu d’accueil du public. Le jardin sera restauré et de nouveaux cheminements piétons y seront aménagés.

Le coût de l’ensemble des travaux est estimé à 8,5 M€. La Ville d’Obernai, le Département du Bas-Rhin, la Région Grand Est et la direction régionale des affaires culturelles assureront le financement.