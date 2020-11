Oberhausbergen : le site historique d’AG2R La Mondiale fait l’objet d’une cession

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Projet Supprimer Valider Valider

L’Abrapa et la commune d’Oberhausbergen acquièrent le site d’AG2R La Mondiale dans la perspective de réaliser de nouveaux projets.

Le site de la rue de Reutenbourg (Oberhausebergen) vient de faire l’objet d’une cession de AG2R La Mondiale au profit d’une part de l’association d’aide et de service à la personne Abrapa et d’autre part de l’Établissement Public Foncier d’Alsace. Tout au long de la transaction, les parties ont bénéficié de l’accompagnement de Cushman & Wakefield à Strasbourg.

L’Abrapa louera la surface bâtie et une partie du terrain à une SCI (Société Civile Immobilière) privée pour y installer son siège social et rassembler ses entités administratives. Cette installation sera complétée par la mise en place d’une micro crèche et d’un accueil de jour pour les personnes âgées. La commune détient environ 2 ha de terrain et souhaite préserver une importante partie du parc arboré. Elle souhaite également construire une école primaire, une salle multi activité et un établissement périscolaire.